Ue-Nato, 'Ucraina prima linea di difesa, aumentare aiuti'

"L'Ucraina è la nostra prima linea di difesa, dobbiamo mantenere e aumentare il nostro sostegno". E' il concetto che è stato sottolineato sia dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen sia da Mark Rutte in un punto stampa prima della partecipazione del segretario generale della Nato al collegio dei commissari. "Difendere l'Ucraina è solo difendere i nostri valori, ma anche la nostra sicurezza collettiva", ha sottolineato Rutte mentre von der Leyen ha rilanciato l'iniziativa del "prestito di riparazione" attraverso l'uso dei beni russi congelati per aiuti militari "strutturali" a Kiev.