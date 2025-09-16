Ue, 'l'offensiva a Gaza City porterà più distruzione e morti'

Martedì 16 Settembre 2025

Martedì 16 Settembre 2025

16 set 2025
'Basta violenza, questo deve finire ora'

L'Ue ha costantemente esortato Israele a non intensificare la sua operazione a Gaza City. L'intervento militare porterà a più distruzione, più morti e più sfollamenti della popolazione e siamo stati chiari sul fatto che questo aggraverà anche la situazione umanitaria già catastrofica e metterà anche in pericolo la vita degli ostaggi. E' giunto il momento di interrompere il ciclo di violenza, di distruzione e di sofferenza e questo deve finire ora. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Anouar El Anouni nel corso dell'incontro con la stampa.

