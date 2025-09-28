Sabato 27 Settembre 2025

Raffaele Marmo
28 set 2025
Ue, 'le sanzioni non chiudano la diplomazia con l'Iran

"Il ripristino delle sanzioni Onu contro Teheran non deve segnare la fine della diplomazia con l'Iran". Lo scrive in una nota l'Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kaja Kallas. "L'Onu ha reintrodotto le sanzioni contro l'Iran a causa del suo programma nucleare" e anche "l'Ue procederà senza indugio" alla reintroduzione di tutte le misure Onu e Ue, ma "una soluzione sostenibile alla questione nucleare iraniana può essere raggiunta solo attraverso negoziati e diplomazia", ha evidenziato.

