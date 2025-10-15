Ue, la prossima settimana colloquio con Cina su terre rare

Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, vedrà la prossima settimana il suo omologo cinese, il ministro del Commercio Wang Wentao, per discutere della stretta di Pechino sull'export delle terre rare. Lo ha riferito un portavoce della Commissione Ue, precisando che il colloquio fa parte "dell'impegno dell'Ue con la Cina, soprattutto in relazione alle preoccupazioni riguardo alle recenti misure" adottate da Pechino. Il portavoce non ha al momento fornito ulteriori informazioni logistiche sul colloquio.
