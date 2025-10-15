Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pamela GeniniGazaFratelli RamponiBtp ValoreSinner Six Kings SlamVictoria's Secret
Acquista il giornale
Ultima oraUe, la prossima settimana colloquio con Cina su terre rare
15 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ue, la prossima settimana colloquio con Cina su terre rare

Ue, la prossima settimana colloquio con Cina su terre rare

Sefcovic parlerà con l'omologo Wentao

Sefcovic parlerà con l'omologo Wentao

Sefcovic parlerà con l'omologo Wentao

Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, vedrà la prossima settimana il suo omologo cinese, il ministro del Commercio Wang Wentao, per discutere della stretta di Pechino sull'export delle terre rare. Lo ha riferito un portavoce della Commissione Ue, precisando che il colloquio fa parte "dell'impegno dell'Ue con la Cina, soprattutto in relazione alle preoccupazioni riguardo alle recenti misure" adottate da Pechino. Il portavoce non ha al momento fornito ulteriori informazioni logistiche sul colloquio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata