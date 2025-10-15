Ue, 'la missione Eubam a Rafah resta in stand-by'

"La missione Eubam a Rafah resta in stand-by" e sarà dispiegata "a sostegno del piano di pace per Gaza non appena le condizioni lo consentiranno". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa.

"Come Ue, invitiamo tutte le parti ad attuare pienamente l'accordo senza ulteriori indugi, consentendo l'istituzione di un cessate il fuoco duraturo, il rilascio di tutti gli ostaggi e la distribuzione continuativa degli aiuti umanitari su larga scala verso Gaza", ha sottolineato.

"Una volta riaperto il valico" tra l'Egitto e la Striscia, "la missione consentirà il transito delle persone come concordato dalle parti, inclusi coloro che necessitano di cure mediche e i loro accompagnatori", ha indicato il portavoce Ue, sottolineando che la missione civile "è incentrata sulle persone".