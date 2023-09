Ue, Kiev attende risposta positiva entro fine ottobre

Speriamo che la Commissione Ue prenda in considerazione i risultati ottenuti dall'Ucraina come candidato all'Unione Europea: ci aspettiamo una risposta positiva entro la fine di ottobre. Ma sarà compito dei membri dell'Ue intraprendere nuovi negoziati entro la fine dell'anno. Questo è quanto affermato da Ivanna Klympush-Tsintsadze, presidente della Commissione Parlamentare per l'integrazione dell'Ucraina nell'Ue, durante la conferenza "L'Ucraina nell'Unione Europea: il momento di agire", organizzata dalle Ambasciate di Polonia e di Ucraina a Roma.