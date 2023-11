Ue invia lettera d'infrazione a Roma sui Balneari

La Commissione Ue ha inviato una lettera a Roma contenente il suo parere motivato sul dossier delle concessioni dei Balneari. L'invio della missiva segna un passo avanti nella procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato adeguamento alla direttiva Bolkenstein. "Abbiamo inviato un parere motivato" ha dichiarato una portavoce della Commissione Ue durante l'incontro quotidiano con la stampa, "e questo dà ora al governo italiano due mesi per fornire risposte, dopodiché decideremo sui prossimi passi. La nostra preferenza è sempre quella di trovare un accordo con gli Stati membri, piuttosto che andare in giudizio. Il parere motivato non pregiudica le trattative in corso che avremo con le autorità italiane".