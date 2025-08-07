Giovedì 7 Agosto 2025

Stefano Marcheti
7 ago 2025
  3. Ue, 'investimenti promessi agli Usa non sono vincolanti'

'Impegni trasmessi in buona fede d'accordo con industrie e i 27'

Nel quadro dell'intesa sui dazi, l'Ue ha trasmesso all'amministrazione Usa "intenzioni aggregate in materia di spesa energetica e di investimenti delle aziende europee nell'economia statunitense", "questi impegni non sono vincolanti: la Commissione non ha il potere di imporli. Si tratta però di intenzioni trasmesse in buona fede, dopo aver consultato le nostre industrie e gli Stati membri per avere un quadro chiaro delle prospettive". Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo Ue per il Commercio, Olof Gill.

