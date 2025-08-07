Ue, 'investimenti promessi agli Usa non sono vincolanti'

Nel quadro dell'intesa sui dazi, l'Ue ha trasmesso all'amministrazione Usa "intenzioni aggregate in materia di spesa energetica e di investimenti delle aziende europee nell'economia statunitense", "questi impegni non sono vincolanti: la Commissione non ha il potere di imporli. Si tratta però di intenzioni trasmesse in buona fede, dopo aver consultato le nostre industrie e gli Stati membri per avere un quadro chiaro delle prospettive". Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo Ue per il Commercio, Olof Gill.
Ultima oraUe, 'investimenti promessi agli Usa non sono vincolanti'