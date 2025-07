Ue, 'intesa sui dazi a portata di mano, contatti costanti'

I contatti "tecnici e politici" tra Bruxelles e Washington continuano "su base quotidiana" per raggiungere un'intesa sui dazi. "Crediamo che il risultato sia a portata di mano e stiamo lavorando con tutte le nostre forze per realizzarli per i cittadini Ue, per le aziende e per i consumatori". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, durante il briefing quotidiano con la stampa, tornando a ribadire che, nel caso non si trovasse l'accordo, l'Ue resta pronta ad attivare le sue "contromisure".