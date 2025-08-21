Giovedì 21 Agosto 2025

Giorgio Caccamo
Ultima oraUe, 'intesa con Usa su dichiarazione, dazi al 15% su auto'
21 ago 2025
Ue, 'intesa con Usa su dichiarazione, dazi al 15% su auto'

Dopo accordo 27 luglio von der Leyen-Trump

L'Ue e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione congiunta sui dazi dopo l'accordo politico raggiunto dalla presidente Ursula von der Leyen e il Presidente Donald Trump dei 27 luglio. Lo ha annuncia la Commissione.

"La dichiarazione congiunta illustra in dettaglio il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell'Ue, con un'aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'Ue, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname".

