Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Ultima ora
Ultima oraUe, inaccettabile uccisione di giornalisti a Gaza
26 ago 2025
Ue, inaccettabile uccisione di giornalisti a Gaza

L'uccisione di cinque giornalisti, quattro operatori sanitari e diversi civili di ieri a Gaza "è del tutto inaccettabile. Civili e giornalisti devono essere protetti dalle leggi internazionali". "Ribadiamo la richiesta a Israele di rispettare il diritto internazionale umanitario e di garantire che questi attacchi siano indagati, e prendiamo atto delle dichiarazioni delle autorità israeliane secondo cui verrà condotta un'indagine approfondita". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Anouar El Anouni nel corso del briefing con la stampa.

© Riproduzione riservata

GazaCommissione Europea