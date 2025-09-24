Ue, 'inaccettabile l'uso della forza contro la Flotilla'

"La libertà di navigazione deve essere rispettata, non è accettabile un attacco di drone contro la Flotilla o altro uso della forza: rispettiamo lo sforzo umanitario degli attivisti, che vogliono mettere in luce la situazione intollerabile a Gaza, la libertà di assemblea è un pilastro della nostra democrazia". Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea, precisando di aver "preso nota" della decisione dell'Italia d'inviare una nave della marina militare.
Ultima oraUe, 'inaccettabile l'uso della forza contro la Flotilla'