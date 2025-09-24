Mercoledì 24 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
24 set 2025
Ue, 'inaccettabile l'uso della forza contro la Flotilla'

'Rispettiamo lo sforzo umanitario degli attivisti'

"La libertà di navigazione deve essere rispettata, non è accettabile un attacco di drone contro la Flotilla o altro uso della forza: rispettiamo lo sforzo umanitario degli attivisti, che vogliono mettere in luce la situazione intollerabile a Gaza, la libertà di assemblea è un pilastro della nostra democrazia". Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea, precisando di aver "preso nota" della decisione dell'Italia d'inviare una nave della marina militare.

