"Mentre afferma di cercare la pace, la Russia ha lanciato un attacco aereo mortale su Kiev. Questa non è una ricerca della pace, ma una sua presa in giro. Il vero ostacolo non è l'Ucraina, ma la Russia, i cui obiettivi bellici non sono cambiati." Lo scrive su X l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas.