Ue-Egitto, 'assicurare aiuti a Gaza, ruolo Unrwa centrale'

L'Ue e l'Egitto restano "profondamente preoccupate per la catastrofica situazione umanitaria a Gaza" e chiedono "un accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli e il ripristino dei servizi essenziali, comprese in particolare le infrastrutture mediche. Garantire la fornitura di piena assistenza umanitaria alla Striscia di Gaza, con un ruolo centrale per le Nazioni Unite e le sue agenzie, tra cui l'Unrwa, costituisce una priorità fondamentale". Lo si legge nel comunicato congiunto al termine del vertice Ue-Egitto a Bruxelles.