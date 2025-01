Ue e Stati Uniti: Costa promuove cooperazione economica e relazioni stabili

"L'Ue e gli Stati Uniti sono i principali partner commerciali e di investimento l'una con gli altri. È nell'interesse di entrambi continuare a promuovere relazioni commerciali stabili, equilibrate e prevedibili." Lo ha detto intervenendo in Plenaria il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ribadendo la volontà di "portare avanti una cooperazione economica positiva ed equa e per lavorare sulle nostre priorità condivise per la prosperità e la sicurezza."

"Il mondo è multipolare, l'Ue deve rafforzare le sue relazioni", ha aggiunto Costa, citando i prossimi summit con Sudafrica, Asia Centrale, Brasile e Giappone. "Restiamo ancorati a tutti i nostri impegni internazionali, in un'agenda completa per affrontare il cambiamento climatico, la disuguaglianza e la riforma delle istituzioni finanziarie globali. Continuiamo a impegnarci per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, il Patto per il futuro e l'Accordo di Parigi" ha detto Costa.