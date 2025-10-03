Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraUe, 'droni sul Belgio dimostrano che l'Europa è a rischio'
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ue, 'droni sul Belgio dimostrano che l'Europa è a rischio'

Ue, 'droni sul Belgio dimostrano che l'Europa è a rischio'

'Contatti con i Paesi sulle incursioni,indagini spettano a loro'

'Contatti con i Paesi sulle incursioni,indagini spettano a loro'

'Contatti con i Paesi sulle incursioni,indagini spettano a loro'

L'avvistamento di una quindicina di droni nella notte sopra l'area militare di Elsenborn, in Belgio, "dimostra ancora una volta che l'intera Ue è a rischio". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per la Difesa, Thomas Regnier, nel briefing quotidiano con la stampa, evidenziando che Bruxelles è in contatto con gli Stati membri e "spetta a loro svolgere le indagini" per identificare l'origine e la responsabilità dietro le incursioni dei velivoli sospetti nello spazio aereo europeo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Commissione Europea