Se la Polonia si blinda

Beppe Boni

Ultima oraUe, droni intenzionali, convocati inviati russo-bielorusso
12 set 2025
Ue, droni intenzionali, convocati inviati russo-bielorusso

'Siamo pienamente solidali con la Polonia'





"Abbiamo espresso la nostra posizione in modo molto chiaro anche con la nuova dichiarazione dei 27 sulla violazione intenzionale dello spazio aereo di uno stato membro dell'Ue da parte di droni e il fatto che siamo pienamente solidali con la Polonia. Detto questo, abbiamo anche convocato ieri gli inviati russo e bielorusso in riunioni separate in relazione a questa violazione". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue per gli affari esteri Anitta Hipper nel briefing con la stampa.

