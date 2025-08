Ue, 'domani la sospensione per sei mesi dei controdazi'

"L'Ue continua a collaborare con gli Stati Uniti per finalizzare una dichiarazione congiunta, come concordato il 27 luglio. Tenendo presenti questo obiettivo, la Commissione adotterà le misure necessarie per sospendere di sei mesi le contromisure dell'Ue nei confronti degli Stati Uniti, che avrebbero dovuto entrare in vigore il 7 agosto. L'adozione delle misure necessarie da parte della Commissione è prevista per domani, 5 agosto, con procedura d'urgenza". Lo annuncia Olof Gill, portavoce della Commissione europea.