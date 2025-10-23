Ue, 'decisione su uso asset russi e fondi a Kiev a dicembre'

"Nel testo c'è un linguaggio forte per l'impegno nei confronti dell'Ucraina. E' un impegno molto chiaro del Consiglio europeo e viene dato mandato alla Commissione ad esaminare delle opzioni. E' una questione complessa. Abbiamo deciso il cosa, il prestito di riparazione, dobbiamo decidere come renderlo possibile". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Sull'uso degli asset "non c'è stato un veto" del Belgio ma "osservazioni tecniche: al Consiglio europeo di dicembre sarà presa una decisione definitiva".