Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaOmicidio CollegnoSinner ViennaScommesse NbaVideo Louvre
Acquista il giornale
Ultima oraUe, 'decisione su uso asset russi e fondi a Kiev a dicembre'
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ue, 'decisione su uso asset russi e fondi a Kiev a dicembre'

Ue, 'decisione su uso asset russi e fondi a Kiev a dicembre'

Von der Leyen: 'C'è chiaro impegno dei 27, da decidere il come'

Von der Leyen: 'C'è chiaro impegno dei 27, da decidere il come'

Von der Leyen: 'C'è chiaro impegno dei 27, da decidere il come'

"Nel testo c'è un linguaggio forte per l'impegno nei confronti dell'Ucraina. E' un impegno molto chiaro del Consiglio europeo e viene dato mandato alla Commissione ad esaminare delle opzioni. E' una questione complessa. Abbiamo deciso il cosa, il prestito di riparazione, dobbiamo decidere come renderlo possibile". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Sull'uso degli asset "non c'è stato un veto" del Belgio ma "osservazioni tecniche: al Consiglio europeo di dicembre sarà presa una decisione definitiva".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata