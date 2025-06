Ue, 'da oggi etichetta energetica obbligatoria per smartphone'

"Da oggi smartphone e tablet sul mercato dell'Ue saranno più durevoli, efficienti dal punto di vista energetico e più facili da riparare". Le nuove regole "consentono ai consumatori di fare acquisti più consapevoli". Lo rende noto una portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano alla stampa.

"Le etichette per l'energia pulita - spiega - guideranno le persone verso scelte più intelligenti e sostenibili e una migliore informazione significa scelte migliori". "In secondo luogo - aggiunge - i dispositivi devono essere costruiti per durare più a lungo, essere più durevoli, resistenti ed efficienti. Inoltre, le batterie dureranno più a lungo e le riparazioni saranno più facili e accessibili. Di conseguenza, i consumatori ridurranno i loro consumi energetici e risparmieranno denaro".

"Nel complesso - conclude - si stima che gli europei risparmieranno circa 20 miliardi di euro entro il 2030. Infine, le norme contribuiranno a proteggere l'ambiente e a ridurre gli sprechi".