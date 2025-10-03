Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraUe, 'cortei pro-Pal? Sono un diritto ma no alla violenza'
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ue, 'cortei pro-Pal? Sono un diritto ma no alla violenza'

Ue, 'cortei pro-Pal? Sono un diritto ma no alla violenza'

'Manifestazioni pacifiche parte della democrazia'

'Manifestazioni pacifiche parte della democrazia'

'Manifestazioni pacifiche parte della democrazia'

"Siamo sempre stati chiari sul fatto che le manifestazioni pacifiche sono un diritto fondamentale in tutti i Paesi democratici. E abbiamo sempre detto che la violenza non ha posto nei nostri Stati membri: questo vale per i manifestanti e per tutti". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea, interpellato sulle proteste pro-Pal in corso in Europa e sugli episodi di violenza tra i dimostranti e le forze dell'ordine. "Spetta alle autorità nazionali" garantire la supervisione delle manifestazioni, ha evidenziato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata