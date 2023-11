UE chiede spiegazioni sul caro voli, "Compagnie diano conto"

Bruxelles sta indagando sull'aumento delle tariffe aeree in tutta Europa, che sono salite fino al 30% nel corso dell'estate, portando profitti eccezionali alle compagnie. Lo ha annunciato la Commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean, in un'intervista al Financial Times. "Stiamo indagando" per avere "una spiegazione completa e dettagliata", ha spiegato Valean, precisando che Bruxelles non intende intervenire su un mercato "funzionante". Il Ministro Adolfo Urso ha commentato: "L'Ue si muove sulla rotta indicata dall'Italia a tutela degli utenti e contro il caro voli. Avanti, insieme, per un servizio migliore, in trasparenza e nel rispetto delle regole".