Giovedì 7 Agosto 2025

Stefano Marcheti
7 ago 2025
Ue, 'camion aiuti autorizzati da Israele non sufficienti'

'Non abbiamo accesso diretto, situazione resta molto difficile'

"L'Ue è stata molto chiara su Gaza, l'uccisione di civili è indifendibile. Sulla parola genocidio spetta ai tribunali internazionali fare una valutazione". Lo ha detto una portavoce della Commissione, commentando le parole di Teresa Ribera secondo la quale ciò che accade "somiglia molto" a un genocidio. "Ieri abbiamo aggiornato i 27 sull'attuazione da parte di Israele dell'intesa sugli aiuti. Ci sono dei progressi parziali ma la situazione resta molto molto difficile", ha aggiunto la portavoce, secondo cui "il numero di camion di aiuti non è sufficiente" e allo stesso tempo "l'Ue non è stata autorizzata ad avere accesso a Gaza".

