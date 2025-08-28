Giovedì 28 Agosto 2025

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
28 ago 2025
Ue boccia le partite fuori dall'Europa, 'tradimento dei tifosi'

"Sono profondamente deluso dalle proposte di organizzare partite di campionato nazionale fuori dall'Europa. Per me è chiaro: le competizioni europee devono essere giocate in Europa. Il calcio europeo deve restare in Europa". Lo ha scritto su X Glenn Micallef, Commissario europeo per l'equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport.

"Come Commissario e da tifoso di calcio da sempre, credo che i club debbano gran parte del loro successo ai loro fedeli tifosi e alle comunità locali. Questo è il primo grande stress test per la governance dai tempi della Super League. Club forti e radicati nella comunità sono il cuore del modello sportivo europeo. Spostare le competizioni all'estero - ha sottolineato il Commissario - non è innovazione, è tradimento".

"Oggi ho parlato con Ronan Evain di Fans Europe per esprimere la mia solidarietà e chiarire che sarò al fianco dei tifosi di calcio, soprattutto in Spagna (FCBarcelona e VillarrealCF) e in Italia (Acmilan e Como_1907). Al Forum europeo sullo sport di Cracovia, ho promesso che i tifosi sarebbero stati pienamente coinvolti nelle discussioni su sport e governance", ha concluso.

