Ue, 'bene intesa di pace Armenia-Azerbaigian, passo decisivo'

L'Ue si congratula con il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, e il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, per la firma della dichiarazione congiunta di pace alla Casa Bianca. "E' un passo decisivo verso una pace e una stabilità durature", scrive su X la commissaria europea per l'Allargamento, Marta Kos, aggiungendo di attendere la sua prossima visita nei due Paesi. "Sono pronta a sostenere il processo di normalizzazione e la connettività regionale", aggiunge.

Intanto, il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha suggerito di inviare una candidatura congiunta, insieme all'Armenia, per il conferimento del Premio Nobel per la Pace a Trump. Il presidente armeno Pashinyan ha risposto: "Penso che il Presidente Trump meriti il Premio Nobel per la Pace e noi lo difenderemo e lo promuoveremo".