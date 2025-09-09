Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Ultima ora
Attacco Israele Doha
Ue, 'attacco Israele a Doha viola diritto internazionale'
9 set 2025
9 set 2025
Ue, 'attacco Israele a Doha viola diritto internazionale'

L'attacco aereo sferrato oggi da Israele contro i leader di Hamas a Doha viola il diritto internazionale e l'integrità territoriale del Qatar e rischia di provocare un'ulteriore escalation di violenza nella regione. Esprimiamo piena solidarietà alle autorità e al popolo del Qatar, partner strategico dell'Ue." Lo dichiara un portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'Ue.

"È necessario evitare qualsiasi escalation della guerra a Gaza, che non è nell'interesse di nessuno. Continueremo a sostenere tutti gli sforzi volti a ottenere un cessate il fuoco a Gaza", aggiunge.

