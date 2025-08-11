Ue, 'altri 1,6 miliardi da asset russi congelati per Kiev'

L'Ue ha ricevuto 1,6 miliardi di euro di profitti straordinari generati dagli interessi maturati sugli asset congelati della Banca centrale russa. Lo comunica la Commissione europea. Si tratta del terzo trasferimento all'Ue dopo la prima tranche di luglio 2024 da 1,5 miliardi e la seconda di aprile 2025 da 2,1 miliardi. "Sebbene gli asset restino bloccati, gli interessi sui saldi in contanti possono essere utilizzati per sostenere Kiev", evidenzia Bruxelles. I proventi, relativi al primo semestre 2025, saranno destinati per il 95% all'Ukraine Loan Cooperation Mechanism, per aiutare Kiev a rimborsare prestiti Ue e G7 fino a 45 miliardi, e per il 5% all'European Peace Facility per le esigenze militari.