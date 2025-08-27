Mercoledì 27 Agosto 2025

27 ago 2025
Ue al lavoro per superare il veto in politica estera

Il tema in agenda all'informale esteri di Copenaghen di sabato

Al consiglio informale di Copenaghen - nome in codice: Gymnich - i 27 ministri troveranno in agenda un punto sui "metodi dei lavoro" del Consiglio Affari Esteri in cui si esploreranno ipotesi per superare l'obbligo dell'unanimità, che rende possibile il veto quando si tratta di politica estera e di sicurezza comune. I trattati lo prevederebbero già su alcuni temi, come ad esempio l'imposizione delle sanzioni.

"Abbiamo delle proposte pronte per essere discusse con i ministri perché, ovviamente, occorrono risultati concreti", afferma all'ANSA un funzionario europeo. Un gruppo di Stati membri, a quanto si apprende, è favorevole allo scatto in avanti poiché "se alcuni Paesi sono in grado di bloccare gli altri l'Europa si indebolisce a lungo termine e la sicurezza europea ne risente".

© Riproduzione riservata