Ue al lavoro per superare il veto in politica estera

Al consiglio informale di Copenaghen - nome in codice: Gymnich - i 27 ministri troveranno in agenda un punto sui "metodi dei lavoro" del Consiglio Affari Esteri in cui si esploreranno ipotesi per superare l'obbligo dell'unanimità, che rende possibile il veto quando si tratta di politica estera e di sicurezza comune. I trattati lo prevederebbero già su alcuni temi, come ad esempio l'imposizione delle sanzioni.

"Abbiamo delle proposte pronte per essere discusse con i ministri perché, ovviamente, occorrono risultati concreti", afferma all'ANSA un funzionario europeo. Un gruppo di Stati membri, a quanto si apprende, è favorevole allo scatto in avanti poiché "se alcuni Paesi sono in grado di bloccare gli altri l'Europa si indebolisce a lungo termine e la sicurezza europea ne risente".