Ue, aiuti umanitari ai palestinesi finché necessario

La situazione è chiara: la Commissione Ue ha confermato che gli aiuti umanitari continueranno ad essere inviati finché necessario, senza alcun cambiamento. A dichiararlo è stato un portavoce della Commissione, Eric Mamer, che ha voluto chiarire che nel budget europeo sono stati stanziati fondi a supporto di istituzioni e organizzazioni palestinesi, ma che questi non sono aiuti umanitari. Mamer ha inoltre ribadito che, nonostante la revisione dei programmi di assistenza per la popolazione palestinese, nessun pagamento verrà sospeso e che gli aiuti umanitari sono esclusi dal riesame. Infine, ha spiegato che il tweet di Oliver Varhely di ieri non era stato coordinato con il collegio dei commissari.