Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in Toscana
Acquista il giornale
Ultima oraUe, 'abbiamo un ruolo importante da svolgere a Gaza'
13 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ue, 'abbiamo un ruolo importante da svolgere a Gaza'

Ue, 'abbiamo un ruolo importante da svolgere a Gaza'

Portavoce: 'L'Europa deve far parte del Board of Peace'

Portavoce: 'L'Europa deve far parte del Board of Peace'

Portavoce: 'L'Europa deve far parte del Board of Peace'

Alla luce di quanto detto in precedenza sulla prontezza dell'Ue a svolgere un ruolo positivo, costruttivo e concreto per il giorno dopo a Gaza, in effetti, crediamo che l'Europa abbia un ruolo importante da svolgere e che dovremmo far parte del 'Board of Peace' previsto nel piano di pace di Donald Trump a Gaza. Lo ha detto il portavoce per gli Affari esteri della Commissione europea Anouar El Anouni durante il briefing quotidiano alla stampa.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaCommissione Europea