Ue, abbiamo la sovranità sulle nostre regole digitali

"E' diritto sovrano dell'Ue e dei suoi Stati membri di regolamentare le attività economiche sul proprio territorio". "Questo è anche il motivo per cui questo non fa parte dei recenti accordi con gli Stati Uniti" sui dazi. Lo ha ribadito la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho, nell'incontro con la stampa dopo le minacce del presidente Usa Donald Trump di ritorsioni su regole o tasse nel digitale con impatto sulle aziende tecnologiche Usa. "La legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali non considera il colore della società, la sua giurisdizione, né il proprietario", ha detto un altro portavoce.