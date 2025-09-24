Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
24 set 2025
Ue a Cina, 'usi la sua influenza su Mosca per i negoziati'

"Ho accolto con favore la dichiarazione del premier Li secondo cui sia l'Europa che la Cina condividono l'interesse a mantenere la pace mondiale. Ho spiegato l'impegno dell'Europa a tagliare i flussi di entrate che alimentano la guerra della Russia. Ho espresso alla Cina la mia richiesta di usare la sua influenza per contribuire a porre fine alle uccisioni e incoraggiare la Russia a sedersi al tavolo dei negoziati. È ora il momento della diplomazia. Ciò invierebbe un segnale forte al mondo". Lo scrive su X Ursula von der Leyen dopo il bilaterale con il premier cinese LI Qiang.

