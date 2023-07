Ue-20: a luglio cala la fiducia nelle prospettive economia

A luglio l'indice che misura la fiducia nelle prospettive dell'economia (Esi) ha registrato una flessione di 0,5 punti percentuali nell'Eurozona e di 0,8 punti nell'Ue. Lo ha reso noto la Commissione europea segnalando che più rilevante è stato il calo registrato per le aspettative occupazionali: la riduzione dell'indice Eei è stata di 1,8 punti sia per l'Eurozona che per l'Ue. Quanto all'Esi, i servizi della direzione per l'economia della Commissione hanno segnalato in particolare i cali registrati in Francia (meno 2,3 punti), Germania (meno 2,1) e Olanda (meno 0,9). In Italia la variazione è stata minima (più 0,1).