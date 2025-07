Ucraina perde un caccia francese Mirage in un incidente

L'Ucraina ha perso ieri il suo primo caccia francese Mirage 2000 durante una missione in cui il pilota è riuscito a eiettarsi. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky. "Purtroppo, abbiamo perso un aereo da combattimento. Un aereo francese molto efficace, uno dei nostri caccia Mirage", ha dichiarato il capo dello Stato in un discorso trasmesso sul sito web della presidenza ucraina. "Il pilota è riuscito a eiettarsi e l'aereo non è stato abbattuto dai russi", ha aggiunto.

L'Aeronautica Militare ucraina ha riferito che l'incidente è avvenuto ieri sera e che "non sono state segnalate vittime a terra". "Il pilota ha segnalato al direttore di volo un guasto all'equipaggiamento dell'aereo. Ha quindi agito con competenza, come previsto in una situazione di crisi, e si è eiettato con successo", ha dichiarato l'Aeronautica Militare.

Questo incidente segna un ulteriore colpo per le forze armate di Kiev, che soffrono della mancanza di difese aeree per contrastare gli attacchi russi. Piloti e meccanici di aeromobili si sono addestrati nella Francia orientale per pilotare questi jet da combattimento, progettati da Dassault Aviation e la cui consegna è iniziata all'inizio di quest'anno come parte degli aiuti forniti dalla Francia.