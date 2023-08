Ucraina, Orban: Russia indispensabile per la sicurezza europea

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ritiene che la costruzione di un sistema di sicurezza europeo sia possibile solo con il coinvolgimento della Russia, secondo la sua intervista con il giornalista statunitense Tucker Carlson ripresa dai media internazionali. "Il mio punto personale è che senza coinvolgere i russi nell'architettura di sicurezza non possiamo garantire una vita sicura ai cittadini europei", ha affermato Orban sottolineando che lui cerca "di avere rapporti razionali con i russi, soprattutto per quanto riguarda l'economia e l'energia". Orban ha poi sostenuto che non è la Nato ad opporsi alla Russia, quanto Washington. "Dovremmo chiarire cosa sta succedendo. La politica estera degli Stati Uniti a sostegno degli ucraini non è la politica della Nato: è la politica degli Stati Uniti. Questa è una grande differenza", ha detto il premier ungherese. Quella di Orban "è un'analisi molto realistica della situazione", ha commentato il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko affermando che "l'Ungheria è l'unico paese che non ha paura di dichiarare apertamente e pubblicamente i propri interessi nazionali così come li vede". Il benessere dell'Ungheria dipende da "legami sani e normali con la Russia", ha aggiunto Grushko.