Ucraina, Mosca: traffico su ponte di Crimea parzialmente ripreso

Il traffico veicolare sul Ponte di Crimea (Ponte di Kerch) è ripreso su una corsia in senso contrario, ha detto oggi il vicepremier russo Marat Khusnullin. "Il movimento delle auto è ripreso in modalità inversa sulla corsia più a destra del Ponte di Crimea da Taman a Kerch", ha scritto Khusnullin su Telegram. Secondo il vicepremier russo è stato fatto ogni sforzo per riaprire il ponte al traffico "il prima possibile. Abbiamo effettuato un esame preliminare delle strutture della campata, che ha confermato come le loro condizioni consentissero l'avvio del traffico", ha precisato Khusnullin specificando che "è stato sviluppato un modello di traffico temporaneo".