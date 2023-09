Ucraina, Mosca: 9 razzi Kiev abbattuti su regione russa Belgorod

Mosca afferma che i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto stanotte sulla regione russa di "Belgorod nove razzi ucraini partiti da sistemi missilistici a lancio multiplo Uragan". "Verso le 3:45 ora di Mosca il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico contro obiettivi nella Federazione russa è stato sventato", dichiara il Ministero della Difesa russo citato dall'agenzia Tass. Al momento non si hanno segnalazioni di vittime o danni. Droni ucraini hanno bersagliato questa notte le regioni russe di Belgorod e Bryansk, secondo le autorità locali. "Un sistema di difesa aerea è stato attivato su Belgorod e sulla regione circostante: bersagli sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla città", ha affermato su Telegram il governatore Vyacheslav Gladkov specificando che al momento non risultano vittime né danni particolari. Il governatore dell'oblast di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha detto invece che un attacco di droni ucraini sul villaggio di Pogar ha causato l'interruzione della fornitura di energia elettrica locale. Anche in questo caso non vengono segnalate vittime.