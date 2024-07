Ucraina, media: oggi visita a sorpresa di Orban a Kiev

Il primo ministro ungherese Viktor Orban farà oggi una visita a sorpresa a Kiev, secondo fonti del quotidiano britannico Guardian. Orban dovrebbe incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, affermano da Budapest. Sarebbe il primo viaggio del premier ungherese in Ucraina dall'inizio della guerra lanciata dalla Russia più di due anni fa, con Budapest che ha assunto ieri la presidenza di turno del Consiglio europeo. "Orban sarà qui domani, a meno che non ci sia un cambiamento dell'ultimo minuto", ha confermato ieri da Kiev una delle fonti del Guardian. Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha rifiutato di rilasciare un commento ufficiale al riguardo, rendono noto da parte loro i media di Kiev. Una delle fonti del quotidiano britannico da Budapest ha detto che i piani del viaggio di Orban sono stati messi a punto dopo lunghe trattative sulla questione dei diritti per la minoranza ucraina di lingua ungherese, che vive nell'estremo ovest vicino al confine tra i due Paesi. "La precondizione per l'incontro era che la questione dei diritti di nazionalità fosse risolta. Nelle ultime settimane è stato raggiunto un accordo. Potranno annunciarlo come un successo", ha spiegato la fonte ungherese al Guardian.