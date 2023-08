Ucraina, la Germania consegna 10 carri armati Leopard 1 a Kiev

Berlino ha trasferito dieci carri armati Leopard 1A5 all'Ucraina, come parte del suo ultimo pacchetto di aiuti militari per Kiev. Lo ha dichiarato l'esecutivo tedesco. Sul sito internet del Governo federale della Germania si legge che la tranche di forniture comprende anche un radar di sorveglianza aerea Trml-4d, 16 droni da ricognizione Vector, quattro camion da trasporto pesanti 8x8 Hx81 con quattro semirimorchi, 13 milioni di munizioni per armi leggere e un ospedale da campo.