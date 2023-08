Ucraina, Kuleba: 'La Russia va fermata, dateci gli F-16'

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto che vengano fornite più armi all'esercito ucraino, inclusi aerei da combattimento F-16. "La Russia non si fermerà finché non sarà fermata. La comunità globale deve concentrarsi sull'imposizione di una pace giusta e duratura: armare l'Ucraina, anche con F-16 per chiudere il cielo, e implementare la Formula di pace ucraina", ha scritto Kuleba sul suo account X.