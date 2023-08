Ucraina, Kiev: nostro ex parlamentare ucciso in combattimento

L'ex parlamentare ucraino Serhiy Slabenko è stato ucciso in combattimento sul fronte di Zaporizhzhia, ha annunciato il governo di Kiev citato dai media locali. Slabenko ha prestato servizio nella Verkhovna Rada dal 2002 al 2006. Durante il suo mandato ha presieduto il sottocomitato per i tribunali, i procedimenti giudiziari e la riforma giudiziaria del comitato per la politica legale. Dal 2006 al 2009 ha lavorato come vicepresidente della camera di attestazione della commissione disciplinare e di qualificazione degli avvocati di Volinia e dal 2015 al 2020 è stato deputato del consiglio regionale dello stesso oblast. Slabenko è stato ucciso in azione nel settore di Zaporizhzhia il 4 agosto. Avrebbe compiuto 58 anni tra 20 giorni. Il suo corpo sarà riportato a casa oggi. L'ex parlamentare lascia la moglie e due figli e la figlia. La Verkhovna Rada ha espresso le proprie condoglianze alla sua famiglia.