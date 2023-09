Ucraina e Slovacchia Accordano sull'Esportazione di Grano

I Ministri dell'Agricoltura della Slovacchia e dell'Ucraina hanno concordato di istituire un sistema di licenze commerciali per il grano, che permetterà di revocare il divieto di importazione di quattro prodotti ucraini in Slovacchia: lo ha reso noto il Ministero dell'Agricoltura slovacco, come riportato da Rbc-Ucraina.