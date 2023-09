Ucraina, due droni abbattuti sulla città russa di Rostov sul Don

Due droni che volavano sopra la città russa meridionale di Rostov sul Don sono stati abbattuti questa notte, danneggiando alcune auto e ferendo una persona. Lo ha reso noto il governatore della regione di Rostov, Vasily Golubev. Golubev ha spiegato che i sistemi di difesa aerea si sono attivati intorno alle 3 ora locale e hanno distrutto i due velivoli senza pilota. Uno è stato abbattuto fuori Rostov sul Don, mentre l'altro è caduto nel centro della città vicino via Pushkinskaya causando danni a diversi veicoli e il ferimento di una persona. Un altro drone è stato abbattuto sempre stanotte nel quartiere Ramensky della regione di Mosca, ha detto il sindaco Sergey Sobyanin. "Nessun danno o vittima è stato segnalato in via preliminare dal luogo in cui i frammenti hanno colpito il suolo", ha specificato Sobyanin.