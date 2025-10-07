Martedì 7 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Ucraina: Droni sulla Poltava, colpiti edifici amministrativi
7 ott 2025
Ucraina: Droni sulla Poltava, colpiti edifici amministrativi

Esplosioni anche a Kharkiv, incendi in diverse zone della città

Le forze russe hanno attaccato la regione di Poltava con droni durante la notte, provocando incendi in diverse località. Il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina ha riferito delle conseguenze dell'attacco notturno su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. "A seguito di attacchi alle infrastrutture civili, sono scoppiati incendi in edifici amministrativi; un'abitazione e una dependance sono state danneggiate", si legge nel comunicato. Coinvolti nelle operazioni 16 unità di equipaggiamento, 64 soccorritori e un treno antincendio di Ukrzaliznytsia. Si sono udite esplosioni anche a Kharkiv e sono scoppiati incendi in diverse zone della città.

