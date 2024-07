La Romania ha fatto alzare ieri in volo i suoi aerei da caccia F-16 a causa di un attacco di droni russi contro obiettivi nel sud dell'Ucraina, riferisce il Ministero della Difesa di Bucarest. E' accaduto dopo che in mattinata erano stati avvistati droni russi diretti verso il territorio ucraino situato vicino al confine romeno, viene specificato in un comunicato pubblicato dal dicastero sul suo account X.