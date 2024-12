Domani, primo gennaio, non è previsto alcun flusso di gas russo verso l'Europa attraverso l'Ucraina. E' quanto mostrano i dati del gestore del gasdotto ucraino, mentre l'accordo di transito chiave tra Mosca e Kiev si appresta a concludersi. I dati dell'operatore ucraino Ogtsu mostrano che le consegne attraverso l'unico punto di ingresso per il gas russo in Ucraina scendono a zero a partire dal 1 gennaio 2025.