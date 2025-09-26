Mercoledì 24 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Ultima ora
26 set 2025
Ucraina attacca stazioni distribuzione gas vicino a Luhansk

Raid condotto da velivoli senza pilota

L'esercito ucraino ha colpito con droni tre stazioni di distribuzione del gas nella parte occupata dai russi dell'oblast' di Luhansk, nell'Ucraina orientale. Lo ha comunicato su Telegram - come riporta il Kyiv Independent - Robert Brovdi, comandante delle Forze dei sistemi senza pilota, precisando che gli attacchi sono stati condotti dal 14/o reggimento separato di veicoli aerei senza pilota e che le strutture prese di mira si trovavano a Shchastia, Severodonetsk e Novopskov.

