Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 22 settembreIsraele GazaFunerali KirkIntervista Minniti
Acquista il giornale
Ultima oraUcraina, 3 morti in un attacco aereo russo a Zaporizhzhia
22 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ucraina, 3 morti in un attacco aereo russo a Zaporizhzhia

Ucraina, 3 morti in un attacco aereo russo a Zaporizhzhia

Anche due feriti, uno grave

Anche due feriti, uno grave

Anche due feriti, uno grave

Almeno tre persone sono state uccise in un attacco aereo russo sulla città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale. Nell'attacco sono anche rimaste ferite due persone, una delle quali è in gravi condizioni. Lo riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, aggiungendo che il corpo di una donna è stato recuperato dalle macerie.

Altri attacchi russi, nella notte appena trascorsa, hanno ferito una persona a Kiev e un'altra a Sumy, secondo funzionari locali.

In precedenza, le autorità avevano segnalato tre morti e 16 feriti in Crimea per un attacco ucraino con drone.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina