Ucraina: 2 bimbi e i loro genitori morti in raid russo nel Sumy

Quattro persone di una stessa famiglia sono morte stanotte in un raid russo effettuato con un drone nella regione ucraina nordorientale di Sumy, rendono noto le autorità di Kiev.

"Il nemico ha preso di mira un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna nella comunità di Krasnopillia", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Grygorov. "I soccorritori hanno recuperato i corpi di quattro persone decedute sotto le macerie: genitori e i loro figli di sei e quattro anni", ha aggiunto Grygorov.