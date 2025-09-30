Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piano Usa GazaElezioni MarcheRegionali Valle d'AostaMissili TomahawkFlotilla oggiSciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
Ultima oraUcraina: 2 bimbi e i loro genitori morti in raid russo nel Sumy
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ucraina: 2 bimbi e i loro genitori morti in raid russo nel Sumy

Ucraina: 2 bimbi e i loro genitori morti in raid russo nel Sumy

'Preso di mira edificio residenziale in villaggio Chernechchyna'

Quattro persone di una stessa famiglia sono morte stanotte in un raid russo effettuato con un drone nella regione ucraina nordorientale di Sumy, rendono noto le autorità di Kiev.

"Il nemico ha preso di mira un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna nella comunità di Krasnopillia", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Grygorov. "I soccorritori hanno recuperato i corpi di quattro persone decedute sotto le macerie: genitori e i loro figli di sei e quattro anni", ha aggiunto Grygorov.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina